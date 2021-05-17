РИАМО - 17 мая. Прямые эфиры по актуальным проблемам функционирования садовых товариществ проводят в Московской области в рамках проекта «Цифровые СНТ Подмосковья», эфиры можно посмотреть в записи, сообщил РИАМО первый заместитель председателя Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«При поддержке правительства Московской области с участием Московского областного БТИ Союзом дачников Подмосковья в марте 2020 года был создан проект «Цифровые СНТ Подмосковья». В Instagram-аккаунте @souzdachnikov, а также в сети Zoom регулярно проводятся прямые эфиры по актуальным проблемам СНТ. Видеоматериалы все желающие также могут посмотреть в записи», - сказал Чаплин.

Он добавил, что запланированы и очные встречи дачников с участием представителей администраций городских округов. В мае этого года пройдет 12 совещаний с председателями СНТ.

«За последний год коммуникации между местной администрацией, правительством области и дачниками организованы практически во всех СНТ. Создаются информационные ресурсы по вопросам СНТ в каждом городском округе - в соцсетях, по электронной почте, страницы на официальных сайтах администраций», - заключил Чаплин.

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