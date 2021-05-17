РИАМО - 17 мая. Эксперты зафиксировали резкий рост мошеннических звонков россиянам от псевдосиловиков, лжебанкиров и «представителей» госструктур, пишет РБК.

Как уточнили в «Лаборатории Касперского», число звонков от аферистов выросло в апреле в 4 раза. При этом в мае сохраняется высокий уровень мошеннической активности.

«Чаще всего пользователи отмечали, что злоумышленники представлялись сотрудниками МВД, полиции, следователями, а также работниками Центрального банка», – отметил аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев.

По словам эксперта, в разговоре с клиентами мошенники используют соответствующие термины и предупреждают об административной и уголовной ответственности в случае отказа сотрудничать.

Кроме того, злоумышленники также стараются придерживаться официального тона и бывают весьма напористы. Это нужно для того, чтобы заставить человека принять решение быстро и на эмоциях. Таким образом они пытаются получить конфиденциальную информацию у граждан.

Аналитики считают, что россияне уже привыкли к мошенническим звонкам от «службы безопасности банка», поэтому злоумышленники активно ищут новые сценарии.

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