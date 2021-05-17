РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 мая. За минувшую неделю в Московский областной центр охраны материнства и детства Люберец поступило два обращения от жителей, сообщила в понедельник на оперативном совещании в администрации главврач учреждения Татьяна Мельник.

«На минувшей неделе поступили два обращения. Остановлюсь на одном из них. Ребенок был записан на прием, дважды мама записалась и не пришла с ним. В итоге в системе ЕМИАС ее попытки снова записаться автоматически отклонялись. Когда мама пришла в учреждение, ей все разъяснили», - сказала Мельник.

Она добавила, что активно проводится диспансеризация у детей, так как скоро каникулы, и они разъедутся.

«Все льготные рецепты выписаны. Проблем с получением льготных препаратов нет», - заключила Мельник.