РИАМО - 17 мая. Московские врачи вылечили от Covid-19 еще 2041 пациента, общее число вылеченных в городе достигло 1 027 835, сообщает столичный оперштаб.

В столице за сутки выявили 3573 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, госпитализировано 983 человека. Также умерли 57 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус.

Всего с начала пандемии в столице зарегистрировали 1 140 670 случаев заражения Covid-19.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 99% пациентов не болеют коронавирусом после прививки «Спутником V».

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