РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 мая. В Единую дежурно-диспетчерскую службу Люберец на минувшей неделе поступило около 6,9 тыс. обращений от жителей, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации директор службы Виталий Богданов.

«На минувшей неделе, с 10 по 16 мая, в ЕДДС городского округа Люберцы поступило 6 870 обращений. 357 из них - на горячую линию администрации», - сказал Богданов.

Он добавил, что в ЕДДС 1 485 обращений касались вызова полиции и ГИБДД, 3 387 - скорой помощи, 26 - пожарных и спасателей, 19 - специалистов газовой службы.