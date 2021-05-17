РИАМО - 17 мая. Задолженность подмосковных дачников перед своими поселками превышает 2 млрд рублей, практически в каждом СНТ есть по 10-15 собственников, которые не платят взносы, сообщил РИАМО первый заместитель председателя Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Средняя сумма задолженности по взносам в одном СНТ составляет 200 тыс. рублей. Учитывая общее количество - 12 тыс. СНТ - подмосковные дачники должны в свои поселки более 2 млрд рублей», - сказал Чаплин.

Он добавил, что с 2014 года в Московской области активно внедряется система льгот для дачников при своевременной оплате взносов.

«Как это работает? Например, дачникам в этом году нужны взносы по 15 тыс. рублей с участка сроком оплаты до 1 августа 2021 года. В целях повышения платежной дисциплины на общем собрании принимаются взносы в сумме 17 тыс. рублей; разница в 2 тыс. рублей включается в раздел приходно-расходной сметы «прочие поступления» или «расходы на предоставление единовременной льготы при оплате взносов», - пояснил Чаплин.

Он отметил, что каждому дачнику предоставляется льгота (скидка) в размере 2 тыс. рублей при одновременном выполнении следующих условий:

⁃ взносы оплачены досрочно, до 1 июля 2021 года, в полном объеме (15 тыс. рублей);

⁃ отсутствуют долги при оплате взносов за предыдущие периоды;

⁃ отсутствуют неисполненные решения суда и предписания правления;

⁃ от дачника не поступало жалоб в государственные органы, по результатам которых на СНТ были наложены штрафы.

«Таким образом, добросовестные владельцы участков платят 15 тыс. рублей, а те, кто не хочет жить по общим правилам, будут платить 17 тыс. рублей плюс пени после 1 августа. На сегодня более 250 СНТ в Подмосковье применяют такую систему, в результате чего собираемость взносов вовремя в этих товариществах увеличилась до 85%», - заключил Чаплин.

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