РИАМО - 17 мая. В столице в 2021 году планируется ввод в эксплуатацию порядка 1,5 млн кв. м нового жилья по программе реновации, кроме того, согласно планам, под заселение планируется передать около 1 млн кв. м жилья, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На сегодняшний день у нас подобрано 500 стартовых площадок площадью 7,9 млн кв. м во всех административных округах Москвы, в этот список в том числе входят 133 территории мощностью 2,3 млн кв. м, сформированные на месте расселяемых домов. При этом для ускорения реализации программы мы постоянно ведем работу по подбору дополнительных стартовых площадок», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что в текущем году в рамках реновации планируется обеспечить начало переселения порядка 30 тыс. жителей.

Программа реновации, в рамках которой расселят 5175 домов, где проживает порядка 1 млн москвичей, была утверждена в 2017 году.

Московская реновация: как будет проходить программа в 2021 году>>