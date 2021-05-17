РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 мая. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез свыше 27 тыс. куб м отходов с контейнерных площадок Люберец за минувшую неделю, сообщила в понедельник на оперативном совещании в администрации заместитель руководителя предприятия по округу Наталья Безсонова.

«За неделю регоператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез и отправил для последующей сортировки и переработки 27 026 куб м отходов в Люберцах. Из них 2 503 куб м - сухих отходов», - сказала Безсонова.

Она отметила, что на минувшей неделе вывезли 248 куб м отходов с несанкционированных свалок. Также за неделю поступило пять обращений.