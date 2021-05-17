РИАМО - 17 мая. В столице за минувшие сутки выявили 3573 случая заражения коронавирусом, с начала пандемии в городе выявили 1 140 670 случаев инфицирования Covid-19, сообщает оперштаб Москвы.

В России за сутки зафиксировали 9328 случаев коронавируса, умерли 340 человек с Covid-19, выздоровел после инфекции 7181 пациент.

С начала пандемии в стране выявили 4 949 573 случая Covid-19, скончались 116 211 человек, заразившихся коронавирусом. Выздоровели после лечения инфекции 4 563 254 человека.

В столице пункты вакцинации от коронавирусной инфекции работают в поликлиниках и торговых центрах. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, 99% пациентов не болеют после прививки.

Прививки от Covid-19 в городе сделали 1,3 млн москвичей.

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