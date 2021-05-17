РИАМО - 17 мая. В середине 2022 года в Москве планируют закончить реконструкцию улицы Барклая. Это важный этап по интеграции строящегося Северного дублера Кутузовского проспекта в существующую улично-дорожную сеть, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Улицу Барклая и прилегающие к ней проезды реконструируют в три этапа. На участке от Северного дублера Кутузовского проспекта до пересечения с улицей Олеко Дундича улицу Барклая расширят до трех полос для движения в каждую сторону», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что также будут расширены Багратионовский и Промышленный проезды до двух полос для движения в каждом направлении. Это позволит значительно повысить пропускную способность местной дорожной сети.

Бочкарев отметил, что на месте старого путепровода через железнодорожные пути группа компаний «Моспроект-3» запроектировала новый путепровод, длина которого составит 200 м. Генеральный директор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова рассказала, что у старого сооружения три пролета, а у нового путепровода будет семь пролетов. Это позволит проложить под путепроводом участок Северного дублера Кутузовского проспекта.

Строения, пересекающие ж/д, соберут в полосе отвода и возведут методом продольной надвижки в технологические «окна», чтобы движение поездов по МЦД-1 не прерывалось.

Реконструкцию развязки на пересечении МКАД с Липецкой улицей завершат до конца 2023 г>>