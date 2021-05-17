РИАМО - 17 мая. Порядка 11 тыс. рабочих мест предоставят жителям Московской области на ярмарках в мае, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«На территории Московской области в мае запланировано проведение свыше 200 ярмарочных мероприятий. На них будут предоставлено более 10,5 тыс. рабочих мест, что почти на 1 тыс. рабочих мест больше, чем в апреле этого года», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия области Сергей Воскресенский.

По его словам, 21 тематическая ярмарка, приуроченная к празднованию Дня Победы, уже проведена на территории 13 муниципалитетов Подмосковья в таких городских округах, как Волоколамский, Дмитровский, Пушкинский, Рузский, Сергиево-Посадский, а также Егорьевск, Зарайск, Кашира, Лотошино, Мытищи, Солнечногорск, Химки и Чехов.

Тематические ярмарки в Электростали и Котельниках откроются 17 и 21 мая соответственно.

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