РИАМО - 17 мая. С 2022 года российские банки начнут массово внедрять функцию снятия денег в банкомате с чужой карты с помощью QR-кода, сгенерированного в банковском приложении, пишет в понедельник газета «Известия».

В следующем году сервис по снятию денег в банкомате третьими лицами запустят банк «Открытие», Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР), а также СКБ-банк. Заняться тестированием такого функционала планируют и в ВТБ.

Директор по развитию электронного бизнеса УБРиР Денис Тур отметил, что банк планирует ввести новую услугу, которая позволит снимать средства в некоторых банкоматах тем, кто не взял с собой карту, а также людям, которые не являются клиентами банка.

По словам директора департамента технологического развития СКБ-банка Александра Ельцева, разработка нового сервиса начнется в банке во II полугодии текущего года. Планируется, что сервис будет внедрен в 30% банкоматов сети.

Эксперты предупредили, что нововведение имеет дополнительные риски, в число которых входят возможность неправомерной передачи QR-кодов и разные варианты телефонных мошенничеств. Чтобы минимизировать данные риски, необходимо разработать дополнительные способы подтверждения операций и ввести лимит по снятию денег.

Как отмечает издание, сейчас сервис по снятию наличных третьими лицами есть у «Тинькофф». Клиенты финансовой организации могут внутри приложения сгенерировать QR-код и переслать его любому человеку. В банкоматах по QR-коду можно снять не более 150 тыс. рублей за операцию.