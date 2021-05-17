РИАМО - 17 мая. Единым читательским билетом, который дает доступ к фондам всех столичных библиотек, пользуются свыше 500 тыс. горожан, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий Москвы.

Фонды библиотек мегаполиса насчитывают более 13 млн изданий художественной, научной и профессиональной литературы, газет и журналов. С Единым читательским билетом жителям столицы не нужно регистрироваться в каждой библиотеке.

«Москвичи оценили удобство единого читательского билета, его оформили уже более полумиллиона человек. Только за первые месяцы текущего года по нему выдано свыше 3,5 млн изданий», - сказала заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она добавила, что в основном москвичи брали книги современных российских и зарубежных авторов, русских классиков, научную и профессиональную литературу.

Взрослые читатели чаще интересуются современной литературой. Топ по числу выданных книг возглавило произведение американского писателя и сценариста Майкла Шейбона «Потрясающие приключения Кавалера & Клея», ее с начала года взяли 1215 раз. За данную книгу автору вручили Пулитцеровскую премию.

Также читатели часто брали в библиотеках романы «Идти бестрепетно» и «Брисбен» Евгения Водолазкина, «На поле Фарли» Риз Боуэн, «Семейная кухня» Маши Трауб, «Насквозь» Натальи Громовой, «Странная обезьяна» Александра Соколова и другие книги.

У читателей до 18 лет большой популярностью пользуются произведения о Гарри Поттере английской писательницы Джоан Роулинг, а также «Лучезарный Аполлон. Птицы, бабочки и мифы» Владимира Бабенко, «Человек и животные» Юрия Дмитриева, «Великие писатели» из серии «Я познаю мир» и другие.

Самой востребованной книгой среди маленьких горожан оказалась «Юрий Гагарин» Андрея Лисаченко, она вышла в серии «Вдохновляющие истории». В ней собраны истории из детства космонавта, рассказы о семье, первых успехах и триумфе.

Единый читательский билет можно оформить в любой библиотеке мегаполиса. Процедура оформления займет не более 10 минут.