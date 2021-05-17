РИАМО - 17 мая. ФАС России согласовала предельную отпускную цену на вакцину от коронавируса «Спутник Лайт», одна доза препарата будет стоить 342,36 рубля без НДС, сообщает Газета.ru.

Как отметили в ведомстве, после регистрации цены «Спутник Лайт» поступит в гражданский оборот.

Вакцина «Спутник Лайт» была разработана специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат содержит только один компонент.

«Спутник Лайт» - четвертая зарегистрированная отечественная вакцина от коронавируса. Ранее в стране появились препараты «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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