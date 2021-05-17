РИАМО - 17 мая. Два боеприпаса времен Великой Отечественной войны обнаружили на территории Наро-Фоминского округа за минувшие сутки, уничтожить находки планируют в понедельник, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

На территории СНТ «Ромашка» была найдена старая минометная мина, в деревне Маурино - артиллерийский снаряд.

Угрозы для жизни людей находки не представляют. В местах обнаружения боеприпасов выставили охрану. Изъятие и уничтожение боеприпасов запланировали на понедельник.