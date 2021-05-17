РИАМО - 17 мая. Более 10 танцевальных театров «Тодес» проверили в Подмосковье после получения информации об угрозе минировании здания театра на Смирновской улице в Люберцах, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило утром 16 мая по электронной почте.

«Было принято решение проверить все театры «Тодес» (11 объектов) на территории Московской области», - говорится в сообщении.

По итогам проверок угрозы для людей не обнаружили. Сообщение о минировании оказалось ложным.

Что делать, если вы нашли подозрительный предмет, похожий на бомбу>>