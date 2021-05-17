РИАМО - 17 мая. На ВДНХ стартовал четвертый сезон акции «Спортивные выходные», в рамках которой каждую субботу и воскресенье все желающие смогут принять участие в тренировках, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Заниматься спортом на улице полезнее, чем дома или в зале, ведь во время такой тренировки организм насыщается кислородом. Уроки программы «Спортивные выходные» рассчитаны на людей любого уровня физической подготовки», - отметили в пресс-службе ВДНХ.

Москвичам доступны тренировки по уличному стретчингу, скандинавской ходьбе, йоге, танцевальному фитнесу и функциональному тренингу.

Тренировки будут проходить каждую субботу и воскресенье с 10:00, 12:00 и 14:00 около веранды Дома культуры ВДНХ. Все занятия будут курировать профессиональные инструкторы. Для участия в тренировках необходимо предварительно зарегистрироваться.

Акция «Спортивные выходные» запущена в рамках программы «Здоровая Москва». Спортивные тренировки в этом сезоне пройдут в 15 городских парках.

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