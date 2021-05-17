РИАМО - 17 мая. В Москве из-за 30-градусной жары в понедельник с 11:00 до 18:00 объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» — это третий уровень опасности, который означает опасную погоду. При этом уровне имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.

Кроме того, с 09:00 до 21:00 в Москве и Подмосковье ожидается ветер с порывами до 15 м/с.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил РИАМО, что жаркая погода в Москве в понедельник может побить суточный рекорд 1958 года. Кроме того, 17 мая станет самым теплым днем с начала 2021 года.

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