РИАМО - 17 мая. Авария с участием легкового автомобиля и грузовика произошла на пересечении Большого Трехгорного переулка и улицы Красная Пресня в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

После столкновения машин движение по улице Красная Пресня в сторону Садового кольца было перекрыто. В настоящее время движение восстановлено.

Загруженность столичных дорог составляет 5 баллов из 10 возможных, вечером в Москве ожидаются 7-балльные пробки.