РИАМО - 17 мая. Загруженность московских дорог составляет 5 баллов из 10 возможных, вечером в городе ожидаются 7-балльные пробки, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Движение в центр Москвы затруднено на шоссе Энтузиастов и Ярославском шоссе, а также на Волгоградском проспекте.

Проблем с движением не наблюдается на Можайском шоссе, а также на проспекте Маршала Жукова и Мичуринском проспекте.

На дорогах мегаполиса продолжаются ремонтные работы, они могут негативно влиять на дорожную обстановку.