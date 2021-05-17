РИАМО - 17 мая. В Москве хулиганы разрисовали маркером колокольню храма Софии, акт вандализма не попал на камеры видеонаблюдения, сообщает «РЕН ТВ».

Колокольня была разрисована несколько дней назад. Камер видеонаблюдения, которые могли бы заснять вандалов, в этом месте нет, поэтому найти хулиганов будет трудно.

Ранее в подмосковных Химках задержали 32-летнего местного жителя, который бросил телевизор в Вечный огонь. Вандал совершил правонарушение в состоянии наркотического опьянения.

Около 150 валидаторов сломали вандалы на станциях ЦППК с начала года>>