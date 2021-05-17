РИАМО - 17 мая. В шести столичных парках заработали лодочные станции, все желающие могут арендовать лодки и катамараны, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Аренда водного транспорта доступна в Измайловском парке, в усадьбе Воронцово, музее-заповеднике «Царицыно», Лианозовском парке, музее-усадьбе «Кусково» и парке «Кузьминки».

«Для того, чтобы взять напрокат плавательное средство, необходимо приобрести билет. На некоторых лодочных станциях также попросят оставить залог. Его вернут после сеанса катания», - говорится в сообщении.

Поверхности лодок и катамаранов, спасательные жилеты и другое оборудование регулярно обрабатывают дезинфицирующим средством.

Кроме того, до конца мая лодочные станции станут доступны в Парке Горького.​

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