РИАМО - 17 мая. Благодаря дополнительному финансированию в рамках адресной инвестиционной программы в Москве построят 17 новых поликлиник, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Инициированное мэром Москвы увеличение расходов бюджета на строительство социальных объектов позволит нам выделить дополнительные средства для проектирования и строительства 17 поликлиник», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что новые поликлиники появятся в 16 районах столицы. Для строительства объектов будут использовать современные материалы, соответствующие всем требованиям. Территории поликлиник будут благоустроены.

«Столкнувшись с пандемией коронавируса, мы еще раз убедились в том, что развитие социальной инфраструктуры города, в частности медицинской, должно быть одной из наших ключевых задач», - заключил Бочкарев.​

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