РИАМО - 17 мая. В минувшие сутки сотрудники столичной поисково-спасательной станции «Кунцево» оказали первую помощь двум пострадавшим велосипедистам, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности города Москвы.

Первый сигнал об упавшем с велосипеда ребенке поступил от посетителя Суворовского парка.​ 11-летнего мальчика обнаружили в глубине парка в шоковом состоянии с многочисленными ссадинами и ушибами. Спасатели оказали ребенку первую помощь и передали медицинской бригаде.

Через несколько часов очевидцы сообщили сотрудникам ПСС «Кунцево», что на Филевской набережной мужчина не справился с управлением и упал с велосипеда. Пострадавший получил серьезную травму руки и ушиб колена. Спасатели зафиксировали мужчине поврежденную руку. После пострадавшего доставили в медучреждение.