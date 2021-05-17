РИАМО - 17 мая. Летняя погода с переменной облачностью и без осадков ожидается в столичном регионе в понедельник, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве составит от плюс 27 до плюс 29 градусов, по Московской области - плюс 24-29 градусов.

Днем атмосферное давление составит 745 мм рт. ст. Влажность воздуха будет порядка 30%.

Синоптики посоветовали жителям проводить больше времени на свежем воздухе.

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