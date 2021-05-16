РИАМО - 16 мая. Жители Подмосковья до конца мая могут проголосовать на портале «Добродел» за места для установки экопунктов, в которых принимают пластиковые бутылки и алюминиевые банки на переработку, сообщается на сайте министерства ЖКХ Московской области.

Голосование проходит по ссылке.

Жителям региона предложено выбрать места в нескольких категориях: общественные пространства (парки, скверы, набережные), транспортная инфраструктура (вокзалы, заправки, остановки), торговые сети (магазины, супермаркеты, торговые центры), образовательные учреждения (школы, колледжи, лицеи) и дворы.

«Экопункт позволят не только собрать вторичное сырье и направить его сразу на переработку, но и каждому жителю получить баллы от сданной банки или бутылки, которые можно будет потратить в магазинах или ресторанах. Именно поэтому мы решили, что наиболее удобные для себя места для установки этих аппаратов должны определить сами жители», - сказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Он добавил, что после окончания голосования будет проведен анализ результатов. В июле первые экопункты появятся в общественных местах Подмосковья.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в этом году в Московской области будет установлено 900 экопунктов. В приоритетном порядке их установят в общественных зонах.

Весь объем вторсырья, выгруженный из экопунктов, не требует дополнительной сортировки. Это на 100% чистый пластик и алюминий, так как загрязненные и заполненные жидкостью емкости автомат не принимает.

Экопункт сам автоматически распознает материал, из которого сделана тара, и отправляет ее в один из двух отсеков. Чтобы внутрь автомата поместилось большое количество вторсырья, используется специальный механизм сжатия.

В регионе с 2019 года реализуется реформа по обращению с отходами. Благодаря активному участию жителей свыше 3 млн тонн отходов были направлены на переработку. На сегодняшний день в Подмосковье работают десять комплексов по переработке отходов.

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