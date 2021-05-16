РИАМО - 16 мая. Столичный футбольный клуб «Спартак» показал эмоции игроков после выхода команды в Лигу чемпионов, фото выложили в Twitter, сообщает Газета.ru.

На снимке смеющиеся и кричащие члены команды празднуют выход в Лигу чемпионов.

Фотография появилась в соцсетях клуба после матча 30-го тура чемпионата России против грозненского «Ахмата».

По итогам турнира Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 57 очков и стал вторым после петербургского «Зенита». Бронзу взял столичный «Локомотив».