РИАМО - 16 мая. Столичный футбольный клуб «Спартак» показал эмоции игроков после выхода команды в Лигу чемпионов, фото выложили в Twitter, сообщает Газета.ru.
На снимке смеющиеся и кричащие члены команды празднуют выход в Лигу чемпионов.
Фотография появилась в соцсетях клуба после матча 30-го тура чемпионата России против грозненского «Ахмата».
По итогам турнира Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 57 очков и стал вторым после петербургского «Зенита». Бронзу взял столичный «Локомотив».
КОМАНДА ❤️ pic.twitter.com/pnjSMJe4Hx— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 16, 2021
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