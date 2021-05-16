РИАМО - 16 мая. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов считает, что Роспотребнадзор внес серьезный вклад в борьбу с пандемией коронавируса, ведомство помогло избежать второй волны заболевания, тогда как мир сегодня переживает третью. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

«Судя по цифрам заболеваемости, в России хорошая ситуация с коронавирусом. Конечно, вакцинация серьезно способствует быстрому достижению коллективного иммунитета и прекращению эпидемии. Все будет отлично», — сказал Жемчугов.

Он отметил, что коронавирус удастся победить, когда большая часть населения переболеет или сделает прививку.

«Люди будут болеть до тех пор, пока не выработается коллективный иммунитет. Его выработку можно ускорить только в том случае, если россияне будут более активно вакцинироваться», — сказал он.

По его словам, если прививку сделают хотя бы 70% жителей страны, то все будет хорошо.

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