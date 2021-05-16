РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 мая. Пожарные потушили возгорание на складе в поселке Нахабино городского округа Красногорск, пострадавших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
В воскресенье в 16:40 поступило сообщение о пожаре в нежилом здании на улице Институтской в поселке Нахабино. Внутри здания находятся станки по металлообработке.
В 17:40 возгорание локализовали на площади 875 кв. метров, в 18:03 ликвидировали открытое горение, в 19:57 пожар полностью потушили.
К ликвидации возгорания привлекли 45 человек и 13 единиц техники.
За минувшие сутки в Московской области произошло 49 пожаров.
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