РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 мая. Пожарные потушили возгорание на складе в поселке Нахабино городского округа Красногорск, пострадавших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В воскресенье в 16:40 поступило сообщение о пожаре в нежилом здании на улице Институтской в поселке Нахабино. Внутри здания находятся станки по металлообработке.

В 17:40 возгорание локализовали на площади 875 кв. метров, в 18:03 ликвидировали открытое горение, в 19:57 пожар полностью потушили.

К ликвидации возгорания привлекли 45 человек и 13 единиц техники.

За минувшие сутки в Московской области произошло 49 пожаров.