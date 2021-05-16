РИАМО - 16 мая. Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев отметил, что низкое качество школьного образования ведет к снижению качества образования в российских вузах, сообщает Федеральное агентство новостей.

Такое заявление Сергеев сделал во время всероссийского форума «Молодежь и наука». Он отметил, что в школьном образовании есть ряд серьезных проблем. Одна из них заключается в отсутствии идеологии, строящейся на объединяющий ценностях.

«Нужно обязательно поднимать престиж и статус учителя. Потому что от учителя зависит очень многое. И работа с учителями — тоже большая забота должна быть университетов и РАН», — подчеркнул Сергеев.

Для школьных педагогов проводятся специальные мероприятия по подготовке. Для учителей также проводятся специальные лекции и сборы, добавил президент РАН.