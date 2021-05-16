РИАМО - 16 мая. Врач иммунолог-аллерголог, автор уникального метода лечения аллергических заболеваний Надежда Логина отметила, что отличить сезонную аллергию (поллиноз) от ОРВИ человеку поможет наблюдение за самочувствием в помещении. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

«Все проявления со стороны органов дыхания — насморк, кашель, зуд — усиливаются во время пребывания среди цветущих растений. То есть на улице пациенту становится хуже, а в помещении состояние улучшается. Что, конечно, абсолютно не характерно для респираторных вирусных инфекций», — пояснила Логина.

Она отметила, что при обоих недугах человек страдает отеком слизистых оболочек верхних дыхательных путей и повышенным отделением слизи.

«Если на протяжении нескольких лет в одно и то же время — весной, летом и в начале осени — возникают симптомы в виде насморка, зуда глаз, чихания, обильных слизистых выделений из носа, приступов кашля и даже затрудненного дыхания, то нужно обратиться к аллергологу», — добавила специалист.