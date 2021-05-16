РИАМО - 16 мая. Участник столичной рэп-группы «Ю.Г.» Виктор Кисткин скончался в возрасте 43 лет, сообщает Федеральное агентство новостей.

По предварительным данным, причиной смерти ветерана российской рэп-сцены мог стать сахарный диабет.

Группа «Ю.Г» или «Южные головорезы» считается «одной из лидеров столичной андеграунд-сцены». Она распалась в 2007 году. Но Кисткин начал новый проект. Его последний альбом вышел в 2017 году.

Песни рэпера поднимают тему морали, человеческих принципов, а также содержат социальные мотивы, романтику и сатиру.