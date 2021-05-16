РИАМО - 16 мая. Бывший полузащитник столичного «Спартака» Денис Бояринцев призвал обратить внимание на позитивные аспекты матча клуба с «Ахматом», передает Газета.ru.

Ранее красно-белые сыграли вничью с командой из Грозного.

«Хотелось бы все-таки найти больше позитива в заключительном матче «Спартака» с «Ахматом». Красно-белые молодцы, что не опустили руки, продолжали бороться и добыли путевку в Лигу чемпионов. «Ахмат» — хорошая и крепкая команда, так что «Спартаку» надо отдать должное: они вырвали ничью и выполнили задачу на сезон», - отметил Бояринцев.

Он напомнил матч против «Ахмата» стал последним для тренера «Спартака» Доменико Тедеско. Футболист подчеркнул, что игроки команды должны профессионально подойти к работе с новым наставником.

«Исходя из того, что команда очень хорошо относится к тренерскому штабу Доменико Тедеско и хотела, чтобы он остался, будет непростой момент адаптации к требованиям нового наставника», - добавил специалист.

Ранее «Спартак» опубликовал в Twitter трогательный ролик, посвященный тренеру команды.