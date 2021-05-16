РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мая. Спортсмен из Подольска занял третье место в турнире по гиревому спорту «Путь к здоровью» в Москве, сообщается в группе «Гиревики Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

В воскресенье в спортивном зале СК «Нардъ» в столице состоялся открытый городской турнир по гиревому спорту «Путь к здоровью». В нем приняли участие спортсмены Подольска.

Так, Руслан Рахимов, выступающий за команду городского округа Подольск, занял третье место в категории «ветераны». ЕЕо поздравили с достойным результатом и пожелали дальнейших успехов.