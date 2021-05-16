РИАМО - 16 мая. Лидером по числу просмотров на сервисе «КиноПоиск HD» по итогам майских праздников стал комедийный боевик «Майор Гром: Чумной Доктор», который снят по комиксам, сообщает Федеральное агентство новостей.

На праздниках данную кинокартину посмотрели более 1,5 млн зрителей.

В фильме рассказывается о майоре полиции Игоре Громове, который борется с преступностью в Санкт-Петербурге.

На втором месте рейтинга сервиса - сериал «Вампиры средней полосы», а на третьем — «За час до рассвета». Еще в топ-5 вошли сериалы «Медиатор» и Happy End.

В воскресенье утром и днем возле Центрального детского магазина на Лубянке в столице и в нем образовались огромные очереди на встречу с актерами фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» Сергеем Горошко и Дмитрием Чеботаревым. По данному факту начато административное расследование в отношении организаторов мероприятия.