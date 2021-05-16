РИАМО - 16 мая. На столичном стадионе «РЖД Арена» болельщику ФК «Локомотив» стало плохо во время церемонии чествования команды, сообщает Газета.ru.

Фаната увезли на машине скорой помощи после того, как у него случился приступ эпилепсии.

Встреча между «Локомотивом» и «Уралом» в воскресенье завершилась со счетом 1:0 в пользу москвичей. В составе «железнодорожников» на 89-й минуте гол забил Дмитрий Рыбчинский.

«Локомотив» набрал по итогам Российской премьер-лиги 56 очков, команда заняла третье место в турнирной таблице. Клуб сыграет в Лиге Европы в следующем сезоне.