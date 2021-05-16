РИАМО - 16 мая. Российское правительство одобрило решение о выделении средств туроператорам для обеспечения прироста внутренних турпотоков, сообщает Федеральное агентство новостей.

Проект распоряжения направлен на оказание государственной поддержки туроператорам для уменьшения стоимости и роста конкурентоспособности внутрироссийского турпродукта.

Также кабмин страны сообщил о выделении 5 млрд рублей на исполнение программы детского туристического кешбэка.

За детский отдых родителям в РФ могут компенсировать 50% от стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей.