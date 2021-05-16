РИАМО - 16 мая. Московский футбольный клуб «Спартак» в своем Twitter опубликовал трогательный ролик, посвященный тренеру команды Доменико Тедеско, сообщает Газета.ru.
«Эмоции, по которым мы будем скучать», — говорится в сообщении команды под видео.
Тедеско покинет пост тренера «Спартака» после нынешнего сезона. В турнирной таблице РПЛ его команда обосновалась на втором месте. В ее активе - 56 очков.
Тренер возглавляет команду с 2019 года. В прошлом сезоне москвичи заняли лишь седьмое место, одержав 11 побед в 30 матчах чемпионата России.
Доменико, мы будем скучать ❤️#ДанкеДоменико 🇩🇪 pic.twitter.com/xNL3lgZBK0— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 16, 2021
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии