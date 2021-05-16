РИАМО - 16 мая. В воскресенье в Дмитрове состоялся первый велозаезд сезона 2021 года международной серии Gran Fondo, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Участники выбрали одну из четырех дистанций: 10 км, 30 км, 60 км и 90 км.

«Для участия в стартах серии международного велозаезда Gran Fondo в Подмосковье приезжают люди со многих регионов страны. Это настоящие ценители активного образа жизни», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он отметил, что велосипедисты смогли не только преодолеть выбранную дистанцию, но и полюбоваться живописными видами региона. Такие спортивные мероприятия привлекают большое внимание со стороны спортивной общественности.

В этом году также в рамках серии велозаезда состоится дебютный GranFonfoFest – велофестиваль для всей семьи, который пройдет 6 июня и будет приурочен к старту гонки в Волоколамске. В программе будут еще и детские заезды, многочисленные зоны отдыха и велоактивности.