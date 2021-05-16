РИАМО - 16 мая. Большинство россиян в первый летний месяц отправятся на отдых в Москву, также в лидеры попали Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Краснодар и Анапа, сообщает Nation News.

Средняя цена билета в одну сторону в июне, по данным OneTwoTrip, у путешественников составляет 6,7 тыс. рублей. За границу средняя стоимость перелета составляет 12,5 тыс. рублей.

Каждый четвертый билет оформлен в российскую столицу, которая стала самым популярным направлением в июне.

На втором месте Санкт-Петербург. Тройку лидеров замыкает Сочи.

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