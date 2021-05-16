РИАМО - 16 мая. В столице и Подмосковье днем 17 мая прогнозируется аномальная 30-градуссная жара, следует из данных на сайте Гидрометцентра РФ.

В ночь на 17 мая в регионе будет плюс 10-12 градусов.

Также прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Юго-восточный, восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/c, местами порывы до 15 м/c.

Нагретый сухой воздух из пустыни Каракум придет в столицу на следующей неделе. Он может ухудшить экологическую обстановку в Москве и негативно сказаться на здоровье горожан, так как в сухом воздухе с низкой влажностью хорошо распространяются вирусы, бактерии.

Температура в столице на будущей неделе превысит климатические показатели июля.

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