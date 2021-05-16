РИАМО - 16 мая. В апреле 2021 года трендовая инфляция в России составила 4,54% после 4,43% в марте, сообщает Nation News.

Такие данные сообщил ЦБ РФ. Специалисты говорят о том, что возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике будет способствовать замедлению годовой инфляции.

Инфляционное давление, очищенное от влияния разовых и временных факторов, осталось в апреле на повышенном уровне.

В регуляторе спрогнозировали, что к середине следующего года показатель вернется к 4%.