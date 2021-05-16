РИАМО - 16 мая. Столичный футбольный клуб «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» и вышел в Лигу чемпионов, сообщает Газета.ru.

Команды закончили встречу со счетом 2:2. Голы забили Владимир Ильин в составе грозненцев, а также Квинси Промес и Виктор Мозес за «Спартак».

Ничья позволила красно-белым выйти в Лигу чемпионов, несмотря на выигрыш столичного «Локомотива» у «Урала» со счетом 1:0. Единственный мяч на свой счет записал Дмитрий Рыбчинский.

Чемпионом России в третий раз подряд стал петербургский «Зенит», обыграв в матче 28-го тура «Локомотив» со счетом 6:1. «Спартак» расположился на втором месте (57), «Локомотив» замкнул тройку сильнейших (56).