РИАМО - 16 мая. Административное расследование возбуждено в отношении организатора массового мероприятия в Центральном детском магазине на Лубянке из-за несоблюдения антиковидных требований при проведении встречи с актерами. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

В воскресенье утром и днем возле магазина и в нем образовались огромные очереди на встречу с актерами Сергеем Горошко и Дмитрием Чеботаревым. Пользователи соцсетей выкладывали в интернет фото и видео толпы. Организаторы прервали встречу из-за образовавшегося столпотворения.

Административное расследование проводится в отношении ООО «Бабл».

На фото и видео в Сети специалисты выявили, что в закрытом помещении люди находились без масок, перчаток, также не соблюдалась социальная дистанция.

Организатор встречи не обеспечил использование оборудования по обеззараживанию воздуха в помещении, не создал запас дезинфицирующих средств, антисептиков.

Должностное и юридическое лицо компании было официально уведомлено о явке для составления протоколов.

Расследование проводится по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

По этой статье для должностных лиц предусмотрен штраф в размере до 150 тыс. рублей, для юрлиц - до 500 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Административные материалы по данному расследованию будут направлены в суд.