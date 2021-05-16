РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мая. Участники школы вожатых в подмосковном Подольске сдали экзамены по итогу обучения, впереди их ждут вручение дипломов и выпускной, сообщается в группе «МБУРМ «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

В воскресенье в молодежном центре «Максимум» прошел экзамен для выпускников VI школы вожатых. Ребята в течение нескольких месяцев осваивали азы профессиональной работы с детьми. Они также изучали основы психологии и педагогики, участвовали в мастер-классах по играм для детей и осваивали творческое мастерство.

Впереди у участников VI школы вожатых вручение дипломов и выпускной.