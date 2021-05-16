РИАМО - 16 мая. Пожарные потушили возгорание на балконах и в комнате дома 22б по улице Большая Академическая в столице, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Площадь возгорания составила 40 кв. м. В доме горели два балкона на 16 этаже, а также два балкона и комната на 17 этаже.

В 17:00 пожар локализовали, в 17:05 ликвидировали открытое горение. В 17:32 пожарные полностью ликвидировали огонь.

Сведений о пострадавших при возгорании не поступало.

Ранее столичный Дептранс сообщал, что из-за припаркованных авто во дворе дома на улице Большой Академической пожарная машина не смогла сразу проехать на место возгорания. В данной ситуации будут разбираться специалисты департамента и ГИБДД.