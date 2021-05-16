РИАМО - 16 мая. Футбольный клуб ЦСКА впервые за 20 лет не выступит в еврокубках, по итогам сезона Российской премьер-лиги красно-синие набрали 50 очков и заняли шестое место в турнирной таблице, сообщает Газета.ru.

В заключительном туре армейцы проиграли московскому «Динамо» со счетом 3:2.

В составе победителей дубль оформил Вячеслав Грулев, также отличился Арсен Захарян. У армейцев мячи забили Наир Тикнизян и Чидера Эджуке.

С 2001 года ЦСКА шесть раз становился победителем РПЛ, семь раз брал серебряные награды и дважды занимал третье место. В 2005 году ЦСКА завоевал Кубок УЕФА.