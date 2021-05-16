РИАМО - 16 мая. На складе в Красногорске ликвидировали открытое горение, ранее огонь локализовали, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

«18:03 ликвидация открытого горения», — сказал собеседник агенства.

В 17:40 пожар был локализован на площади 875 квадратных метров.

Ранее в Ленинском городском округе, на территории промышленной зоны, загорелись поддоны. Для того, чтобы справиться с огнем, потребовалось 26 единиц техники и 82 человека.