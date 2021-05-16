РИАМО - 16 мая. Из-за припаркованных автомобилей во дворе дома 22б по улице Большой Академической пожарная машина не смогла сразу проехать на место возгорания, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Москвичам напомнили, что в таких ситуациях, когда каждая секунда может быть решающей, подобных препятствий для пожарных быть не должно.

Столичный Дептранс вместе с ГИБДД будет разбираться в данной ситуации.

Ранее СМИ сообщили, что два балкона загорелись в доме на севере Москвы. Пожарные потушили открытое горение.