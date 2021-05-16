РИАМО - 16 мая. В Центральном детском магазине на Лубянке в столице из-за большого скопления желающих попасть на встречу с актерами фильма «Майор Гром: Чумной доктор» мероприятие пришлось прервать. Об этом сообщает Газета.ru.

В воскресенье утром и днем возле магазина и в нем образовались огромные очереди на встречу с актерами Сергеем Горошко и Дмитрием Чеботаревым.

«К нашему великому сожалению, те, кто сейчас на улице, могут начинать расходиться, потому что площадка нас попросту не выдерживает», — написали на официальной странице студии комиксов Bubble в соцсети «ВКонтакте».

Организаторы встречи отметили, что недооценили количество поклонников фильма, а при таком скоплении людей речь идет об их безопасности.

Столичное управление Роспотребнадзора проверит ЦДМ на Лубянке из-за данной ситуации на соблюдение обязательных противоэпидемических мер.

Фильм «Майор Гром: Чумной доктор» по серии комиксов отечественной студии комиксов Bubble вышел в прокат в апреле. Также стало известно, что фильм купила стриминговая платформа Netflix для показа в других странах мира.